Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли голландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора в полуфинале парного турнира ATP в Мадриде (Испания) — 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 13 минут. В финале российская пара встретится с дуэтом Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Полуфинал Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) — 6:4, 6:4