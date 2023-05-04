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Сегодня, 19:49

Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли голландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора в полуфинале парного турнира ATP в Мадриде (Испания) — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

В финале российская пара встретится с дуэтом Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2023/2/2/
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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