Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:53

Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсмены победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 3:6, 6:3, 10:8.

Во втором круге Хачанов и Рублев сыграют против пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 7).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 3:6, 6:3, 10:8

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление техники ВСУ на запорожском направлении
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

41-летний Фелисиано Лопес намерен завершить карьеру в 2023 году

Джокович и Поспишил проиграли в первом круге парного турнира в Аделаиде