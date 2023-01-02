Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Аделаиде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия). В первом круге спортсмены победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 3:6, 6:3, 10:8. Во втором круге Хачанов и Рублев сыграют против пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 7). Аделаида (Австралия) Турнир ATP Adelaide International 1 Призовой фонд 642 735 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 3:6, 6:3, 10:8