Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Аделаиде

Сегодня, 06:53
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсмены победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 3:6, 6:3, 10:8.
Во втором круге Хачанов и Рублев сыграют против пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 7).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 3:6, 6:3, 10:8