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Сегодня, 23:22

Рублев и Перселл вышли во второй круг турнира в Торонто в парном разряде

Мария Гусева
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Российский теннисист Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом вышли во второй круг турнира в Торонто (Канада).

В матче первого круга они обыграли Юго Ниса (Монако) и Яна Зелински (Польша) — 7:5, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Рублев и Перселл сделали 4 эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Ниса и Зелински 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира соперниками Рублева и Перселла станут американцы Натаниэл Лэммонс и Джексон Уитроу.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 5) — 7:5, 6:4

Следующий соперник (США)

Теннис
Андрей Рублев
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