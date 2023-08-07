Рублев и Перселл вышли во второй круг турнира в Торонто в парном разряде

Сегодня, 23:22
Российский теннисист Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом вышли во второй круг турнира в Торонто (Канада).
В матче первого круга они обыграли Юго Ниса (Монако) и Яна Зелински (Польша) — 7:5, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Рублев и Перселл сделали 4 эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Ниса и Зелински 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира соперниками Рублева и Перселла станут американцы Натаниэл Лэммонс и Джексон Уитроу.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 5) — 7:5, 6:4
Следующий соперник (США)