Рублев и Зверев не сумели выйти во второй круг парного турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев и немец Александр Зверев проиграли немцам Яннику Ханфманну и Доминику Кепферу в первом круге турнира в Галле в парном разряде — 4:6, 6:2, 3:10. Игра продолжалась 1 час 8 минут. В следующем круге Ханфманн и Кепфер сыграют с победителями пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 4) — Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай). Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Парный разряд Первый круг Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия, WC) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:4, 2:6, 10:3