Рублев и Зверев проиграли на старте турнира в Галле в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с немцем Александром Зверевым проиграли в первом круге турнира в Галле американцам Натаниэлю Лэммонсу и Джексону Уитроу (6:3, 6:4). Во втором туре Лэммонс и Уитроу сыграет с победителями матча Марселу Демолинер/Андреас Мис (Бразилия/Германия, WC) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 4). Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 195 175 евро Открытые корты, трава Парный разряд Первый круг Натаниэл Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:3, 6:4