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Сегодня, 13:57

Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после снятия Джоковича

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев стал участником Итогового турнира АТР 2024 года.

27-летний россиянин получил возможность сыграть в Турине после снятия с соревнований серба Новака Джоковича, который не сможет выступить из-за травмы. В прошлом году сербский спортсмен стал победителем финала Мирового тура ATP.

Итоговый турнир в Турине стартует 10 ноября и завершится 17-го числа. В нем также примут участие итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, американец Тэйлор Фритц, норвежец Каспер Рууд и австралиец Алекс де Минаур.

Теннис
Андрей Рублев

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