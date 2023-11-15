Рублев лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев не сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP.

15 ноября 26-летний россиянин проиграл Карлосу Алькарасу во втором матче на турнире — 5:7, 2:6. В стартовом матче он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). Таким образом, Рублев первым в Красной группе лишился шансов на выход в плей-офф.

В прошлом году Рублев добрался до полуфинала Итогового турнира, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду.

В следующем матче этого квартета Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей среды на Итоговом турнире ATP.