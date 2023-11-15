Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:59

Рублев лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев не сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP.

15 ноября 26-летний россиянин проиграл Карлосу Алькарасу во втором матче на турнире — 5:7, 2:6. В стартовом матче он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). Таким образом, Рублев первым в Красной группе лишился шансов на выход в плей-офф.

В прошлом году Рублев добрался до полуфинала Итогового турнира, в котором проиграл норвежцу Касперу Рууду.

В следующем матче этого квартета Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей среды на Итоговом турнире ATP.

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
1
Обсудить
Читайте также
Издевался над инвалидом, а теперь едет в КХЛ. Американскому игроку закрыли путь в хоккей на родине
«Неважно — друзья или враги». Медведев и Рублев на старте ATP Finals
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Рублев: «Постараюсь победить Зверева, чтобы закончить год положительно»
Алькарас после победы над Рублевым: «На Итоговом турнире каждый матч — финал»
Рублев пустил себе кровь. Россиянин вновь проиграл в Турине из-за негатива
Рублев проиграл Алькарасу и лишился шансов на плей-офф Итогового турнира ATP
Рублев в гневе разбил колено ракеткой после брейк-пойнта Алькараса
Рублев проиграл первый сет Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Рублев: «Постараюсь победить Зверева, чтобы закончить год положительно»
Алькарас после победы над Рублевым: «На Итоговом турнире каждый матч — финал»
Рублев пустил себе кровь. Россиянин вновь проиграл в Турине из-за негатива
Чесноков — о поражении Рублева от Алькараса: «Андрей просто развалился»
Медведев досрочно выйдет в полуфинал ATP Finals в случае победы над Зверевым в двух сетах
Рублев проиграл Алькарасу и лишился шансов на плей-офф Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Чесноков — о поражении Рублева от Алькараса: «Андрей просто развалился»

Алькарас после победы над Рублевым: «На Итоговом турнире каждый матч — финал»