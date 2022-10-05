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ATP

Сегодня, 09:14

Рублев менее чем за час обыграл Чжичженя и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл китайца Чжан Чжичженя во втором круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 58 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.

9-я ракетка мира Рублев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из четырех. На счету 126-й ракетки мира Чжичженя — 5 эйсов, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В четвертьфинале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Чжан Чжичжень (Китай, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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