Рублев менее чем за час обыграл Чжичженя и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Сегодня, 09:14
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл китайца Чжан Чжичженя во втором круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч продолжался 58 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.
9-я ракетка мира Рублев 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из четырех. На счету 126-й ракетки мира Чжичженя — 5 эйсов, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.
В четвертьфинале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Чжан Чжичжень (Китай, Q) — 6:3, 6:2