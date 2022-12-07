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Сегодня, 19:05

Рублев назвал главную цель на следующий сезон

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой на следующий год.

«Цель проста: совершенствоваться. У меня все еще есть много возможностей для улучшения с точки зрения игры и ментальности. Нужно проанализировать прошедший год и все, что я сделал неправильно, все матчи, в которых вел себя неправильно или в которых смог проявить сильный менталитет. Я должен сосредоточиться и постараться делать меньше ошибок в течение следующего сезона», — приводит Eurosport слова Рублева.

Напомним, что россиян примет участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет с 8 по 10 декабря.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/andrey-rublev-anti-war-message-calling-for-peace-was-one-of-best-things-i-did-in-2022-tennis-season_sto9262076/story.shtml
Теннис
Андрей Рублев
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