Рублев назвал несколько элементов, над которыми ему нужно поработать к следующему сезону

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему нужно сделать, чтобы улучшить свои результаты в турнирах «Большого шлема».

«Я счастлив, что мне удалось выйти в три четвертьфинала из четырех «Шлемов». Конечно, я хотел бы пройти дальше, попытаться попасть в полуфинал. Я все еще могу улучшить некоторые вещи. В физическом плане я могу быть еще быстрее... Большинство парней из первой десятки быстрее меня. Нужны более жесткие удары, подача мячей из более сложных позиций, а также психология — на этом уровне это самое важное», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

Рублев занимает 6-е место в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он дошел до четвертьфиналов на Australian Open, Уимблдоне и US Open. На «Ролан Гаррос» 25-летний россиянин проиграл в третьем круге.