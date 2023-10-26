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26 октября, 19:18

Рублев не ожидал, что квалифицируется на Итоговый турнир ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев не знал, что гарантирует себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в четвертьфинал турнира в Вене.

«Я не знал, что в случае победы сегодня квалифицируюсь на Итоговый турнир. Я представлял, что у меня есть определенный задел перед ребятами, которые идут следом в рейтинге, но что этот матч будет решающим, я не представлял. Это прекрасные новости для меня, с нетерпением жду Итогового турнира. Приятно участвовать в таком турнире четвертый год подряд», — приводит слова Рублева ТАСС.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Андрей Рублев трижды выступал в Итоговых турнирах ATP, его лучшим достижением был выход в полуфинал в 2022 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19124293
Теннис
Андрей Рублев
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