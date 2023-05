Рублев не смог избежать наказания за русский мат на турнире в Риме. Он пытался доказать судье, что изъяснялся на английском

Российский теннисист Андрей Рублев получил замечание в матче четвертого круга турнира в Риме против Янника Ханфманна (6:7 (5:7), 6:4, 3:6).

После проигранного розыгрыша Рублев несколько раз выкрикнул матерные ругательства с использованием трех популярных российских слов, после чего судья вынес игроку предупреждение.

Андрей Рублев. Скриншот трансляции

Россиянин постарался объяснить судье, что просто выкрикнул фразу «How many times, man?» (Сколько можно, мужик? — Прим. «СЭ»).

Андрей Рублев общается с судьей. Скриншот трансляции

Судья не поверил Рублеву, сказав ему «You said something bad in russian» (Вы сказали что-то плохое на русском языке. — Прим. «СЭ»). По итогам эпизода россиянину все-таки было выписано предупреждение.

Рублев уступил Ханфманну в матче четвертого круга и покинул турнир в Риме. В четвертьфинале немец сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.