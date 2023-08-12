Рублев не смог выйти в полуфинал парного турнира в Торонто

Сегодня, 00:54
Россиянин Андрей Рублев вместе с австралийцем Максом Перселлом в четвертьфинале парного турнира в Торонто уступил американцу Радживу Раму и Джо Солсбери со счетом 6:4, 3:6, 4:10.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Рублева и Перселла 11 эйсов и 2 двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из 4.
В полуфинале Рам и Солсбери встретится с победителями матча Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) — Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — 4:6, 6:3, 10:4