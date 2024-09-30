Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоции по ходу первого сета матча второго круга турнира в Пекине против испанца Алехандро Давидович-Фокины.

После проигранного очка в пятом гейме россиянин, разозлившись, несколько раз со всей силы ударил ракеткой по колену.

Андрей Рублев. Фото Скриншот трансляции

Матч Рублева с Давидович-Фокиной был перенесен на понедельник из-за дождя. В воскресенье встречу приостановили при счете 2:1 в пользу российского теннисиста.

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 25-летний Давидович-Фокина занимает 64-е место в рейтинге ATP.