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Сегодня, 08:53

Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоции по ходу первого сета матча второго круга турнира в Пекине против испанца Алехандро Давидович-Фокины.

После проигранного очка в пятом гейме россиянин, разозлившись, несколько раз со всей силы ударил ракеткой по колену.

Андрей Рублев.
Фото Скриншот трансляции

Матч Рублева с Давидович-Фокиной был перенесен на понедельник из-за дождя. В воскресенье встречу приостановили при счете 2:1 в пользу российского теннисиста.

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 25-летний Давидович-Фокина занимает 64-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Андрей Рублев

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