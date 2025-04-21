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Сегодня, 13:50

Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде.

Спортсмен выиграл турнир в столице Испании в 2024 году, победив в финале канадца Феликса Оже-Аляссима (4:6, 7:5, 7:5).

«Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала. Обычно на большинстве турниров, где я побеждаю, на следующий год я проигрываю в первом круге. Как себя сейчас чувствую? Я чувствую себя хорошо, так что посмотрим, что будет дальше», — приводит пресс-служба турнира слова Рублева.

«Мастерс» в Мадриде стартует 23 апреля и продлится до 4 мая.

В этом сезоне 27-летний Рублев стал победителем турнира в Дохе. Всего за карьеру он завоевал 17 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

Теннис
Андрей Рублев
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