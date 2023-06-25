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Сегодня, 19:16

Рублев обратился к Бублику после поражения в финале турнира в Галле

Руслан Минаев
Андрей Рублев и Александр Бублик.
Фото AFP
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Россиянин Андрей Рублев обратился к казахстанцу Александру Бублику (3:6, 6:3, 3:6) после поражения в финале турнира в Галле (Германия).

«В первую очередь я хочу поздравить Сашу с невероятной неделей, ты всегда был талантливым теннисистом. Если ты хочешь стать лучше, стабильнее, каким был на этой неделе, то все зависит от тебя. Также я хочу поздравить твою команду и семью. Выигрывать титул перед родными — это всегда нечто особенное. Надеюсь, ты и дальше будешь хорошо выступать — на Уимблдоне, в течение сезона, да и всей карьеры», — сказал Рублев в интервью после игры.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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