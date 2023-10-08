Рублев обыграл Алиса во 2-м круге «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 11:12
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Кентена Алиса во 2-м круге «мастерса» в Шанхае — 6:4, 7:5.
За игру Рублев сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 2 брейк-пойнта из 4. У Корды — 17 эйсов и 5 двойных ошибок.
В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Адриан Маннарино — Цен Чуньсинь
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 7:5
Следующий соперник
Адриан Маннарино (Франция, 31) — Цен Чуньсинь (Тайвань, Q)