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Сегодня, 11:12

Рублев обыграл Алиса во 2-м круге «мастерса» в Шанхае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Кентена Алиса во 2-м круге «мастерса» в Шанхае — 6:4, 7:5.

За игру Рублев сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 2 брейк-пойнта из 4. У Корды — 17 эйсов и 5 двойных ошибок.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Адриан Маннарино — Цен Чуньсинь

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 7:5

Следующий соперник

Адриан Маннарино (Франция, 31) — Цен Чуньсинь (Тайвань, Q)

Теннис
Андрей Рублев
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