Рублев обыграл Алькараса и вышел в полуфинал «мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Рублев сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Алькараса 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8. В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Андрей Рублев (Россия, 7) - Карлос Алькарас (Испания, 2) - 4:6, 6:3, 6:2