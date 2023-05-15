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15 мая, 16:50

Рублев обыграл Давидович-Фокину в третьем круге турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев переиграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в третьем круге «Мастерса» в Риме — 7:6 (10:8), 6:3

Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Рублев сделал 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету испанца 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге россиянин сыграет с Янником Ханфманном из Германии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) - 7:6 (10:8), 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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