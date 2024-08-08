Рублев обыграл Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Монреале обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 26-летнего россиянина 9 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. В третьем круге Рублев встретится с американцем Брэндоном Накашимой. Монреаль (Канада) Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2