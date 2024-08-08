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Сегодня, 21:16

Рублев обыграл Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Монреале обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 26-летнего россиянина 9 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Рублев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2

Андрей Рублев
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