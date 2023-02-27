Рублев обыграл Крайновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Сегодня, 19:40
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайновича в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.
7-я ракетка мира Рублев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнота из 6. На счету 80-й ракетки Крайновича 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Соперником 25-летнего россиянина по второму кругу стал испанец Алехандро Давидович Фокина.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:2