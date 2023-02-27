Рублев обыграл Крайновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайновича в первом круге турнира ATP 500 в Дубае. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. 7-я ракетка мира Рублев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнота из 6. На счету 80-й ракетки Крайновича 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Соперником 25-летнего россиянина по второму кругу стал испанец Алехандро Давидович Фокина. Дубай (ОАЭ) Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 2 855 495 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Андрей Рублев (Россия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:2