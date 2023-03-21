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Сегодня, 12:02

Рублев обыграл Медведева в выставочном матче в Мехико

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в выставочном матче в Мехико.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6(4) в пользу Андрея.

В матче парного разряда в Мехико колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса — 6:4, 4:6, 10-8.

Вечер тенниса прошел на стадионе Пласа Мексико, который вмещает более 41 тысячи зрителей. Трибуны были заполнены на 70 процентов.

Напомним, что Медведев в ночь на 20 марта проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Далее Медведев и Рублев сыграют на «Мастерсе» в Майами, который продет с 22 марта по 4 апреля.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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