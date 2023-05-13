Рублев обыграл Молчана и вышел в третий круг турнира в Риме

Сегодня, 15:10
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл словака Алекса Молчана в матче второго круга турнира в Риме — 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 19 минут.
На счету россиянина 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и две реализованных брейк-пойнта из шести.
Молчан совершил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Рублев сыграет против победителя пары Гвидо Пелья — Алехандро Давидович Фокина.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:4