Рублев обыграл Молчана и вышел в третий круг турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл словака Алекса Молчана в матче второго круга турнира в Риме — 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 19 минут.

На счету россиянина 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и две реализованных брейк-пойнта из шести.

Молчан совершил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Рублев сыграет против победителя пары Гвидо Пелья — Алехандро Давидович Фокина.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:4