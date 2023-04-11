Рублев обыграл Мунара и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Сегодня, 16:52
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В матче второго круга он обыграл испанца Хауме Мунара — 4:6, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Рублев сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Мунара 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Дэниел Эванс (Великобритания)/Илья Ивашко (Белоруссия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2