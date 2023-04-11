Рублев обыграл Мунара и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга он обыграл испанца Хауме Мунара — 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Рублев сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Мунара 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Следующим соперником Рублева станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Дэниел Эванс (Великобритания)/Илья Ивашко (Белоруссия). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2