Рублев обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 26-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия). Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Андрей Рублев (Россия, 6) — Брэндон Накашима (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:1