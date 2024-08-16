Рублев обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Сегодня, 20:55
Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 7:6 (7:5), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 26-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Брэндон Накашима (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:1