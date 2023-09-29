Рублев обыграл Норри и вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине — 4:6, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Рублев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Норри 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге турнира россиянин сыграет против представителя Франции Уго Умбера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:4