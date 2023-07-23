Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:44

Рублев победил Рууда и выиграл турнир ATP в Бостаде

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах в финале турнира ATP в Бостаде (7:6 (7:3) 6:0). Игра длилась 1 час 33 минуты.

Россиянин шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рууда пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 7:6 (7:3), 6:0

Андрей Рублев
Каспер Рууд
14
Читайте также
ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»: лишь очко на троих. Переломит ли кошмарный старт Москвы «Спартак»?
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Качин — о победе на турнире в Гштааде: «Финал был трудным, я очень счастлив»