Рублев обыграл Уго Карабельи и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Умаге (Хорватия) обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 26-летнего россиянина эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Тиягу Монтейру (Бразилия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 7:5