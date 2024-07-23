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Сегодня, 21:39

Рублев обыграл Уго Карабельи и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Умаге (Хорватия) обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 26-летнего россиянина эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Тиягу Монтейру (Бразилия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 7:5

Андрей Рублев
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