Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл швейцарца Стэна Вавринку во втором круге «мастерса» в Мадриде — 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Рублев сделал 9 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Вавринки 7 подач на вылет, 0 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге соперником россиянина станет Йосихито Нисиока из Японии.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 7:5, 6:4