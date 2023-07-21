Рублев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция). В четвертьфинале 25-летний спортсмен обыграл немца Александра Зверева — 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта. В полуфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Федерико Кория (Аргентина) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4). Бостад (Швеция) Турнир ATP Nordea Open Призовой фонд 562 815 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Андрей Рублев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:2, 6:3