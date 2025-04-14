Рублев одержал 100-ю победу на турнирах ATP 500

Теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Нидерландов Йеспера Де Йонга в первом круге «пятисотника» в Барселоне (6:1, 6:3).

Для 27-летнего россиянина эта победа стала 100-й на турнирах категории АТР 500. По данному показателю он занимает седьмое место в истории, на строчку выше располагается серб Новак Джокович, у которого 102 победы.

Лидером по количеству выигранных матчей на турнирах ATP 500 является испанец Рафаэль Надаль (121). В тройке его соотечественник Давид Феррер (116) и швейцарец Роджер Федерер (111).

Во втором круге турнира в Барселоне Рублев сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).