Рублев победил Изнера и вышел в третий круг турнира ATP в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл американца Джона Изнера во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Россиянин 11 раз подал на вылет и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Изнера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:3