Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:19

Фритц сместил Рублева с шестого места в рейтинге ATP

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев опустился на 7-е место в рейтинге ATP — 4110 очков. На шестую строчку поднялся американец Тэйлор Фритц — 4415.

В топ-10 вернулся австралиец Алекс де Минаур (3610), который ранее занимал 11-ю строчку. Из первой десятки вышел поляк Хуберт Хуркач, расположившийся на 12-м месте.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 26-е место. Роман Сафиуллин поднялся на три позиции — 58-е место. Павел Котов опустился на три строчки — 59-й.

Рейтинг ATP, 14 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7 120

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6 795

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6 210

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 530

6 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4 415

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4 110

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 885

9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3 610

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3 580

...26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1 745

...58 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 908

59 (56). Павел Котов (Россия) — 907

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович поднялся на 6-е место в чемпионской гонке ATP
Джокович — об упущенном 100-м титуле: «Для меня это не цель из разряда жизни или смерти»
Джокович — Федереру после финала в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»
Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд
Синнер раскрыл секрет своих успешных матчей против Джоковича
Джокович проиграл Синнеру в финале «мастерса» в Шанхае
Сегодня
Вчера
Неделя