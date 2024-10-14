Фритц сместил Рублева с шестого места в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на 7-е место в рейтинге ATP — 4110 очков. На шестую строчку поднялся американец Тэйлор Фритц — 4415.

В топ-10 вернулся австралиец Алекс де Минаур (3610), который ранее занимал 11-ю строчку. Из первой десятки вышел поляк Хуберт Хуркач, расположившийся на 12-м месте.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 26-е место. Роман Сафиуллин поднялся на три позиции — 58-е место. Павел Котов опустился на три строчки — 59-й.

Рейтинг ATP, 14 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7 120

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6 795

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6 210

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 530

6 (7). Тэйлор Фритц (США) — 4 415

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4 110

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3 885

9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3 610

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3 580

...26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1 745

...58 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 908

59 (56). Павел Котов (Россия) — 907