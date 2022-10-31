Рублев опустился на седьмое место в чемпионской гонке ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

Россиянин Андрей Рублев опустился с шестого места на седьмое. На Итоговый турнир ATP осталось только два места, которые разыграют между собой Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц. Хуркачу и Фритцу для того, чтобы иметь шансы на итоговый, нужно выходить в финал «Мастерса» в Париже.

На пятой строчке располагается Даниил Медведев, который уже квалифицировался на итоговый турнир ATP. Также на соревнование уже квалифицировались Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Новак Джокович.

Россиянин Карен Хачанов опустился с 18-го на 21-е место в чемпионской гонке, а Аслан Карацев — с 57-го на 59-е место.

Итоговый турнир пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Чемпионская гонка ATP от 31 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6650 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5820

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5000

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4940

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065

6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3645

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3450

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 2920

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2870

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 2730...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1910...

57 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795...

86 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 606...

96 (95). Павел Котов (Россия) — 564.