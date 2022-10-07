Рублев отдал только три гейма Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Астане

Сегодня, 10:06
Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Астане обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 57 минут. На счету россиянина 4 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5, у француза 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале Рублев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:1, 6:2