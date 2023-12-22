Рублев — о серии из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема: «Хоть в чем-то я первый»

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на серию из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема.

«Я даже не знал, что у меня серия из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема и что я единственный игрок, у которого такая статистика. Не знал, но это заставило меня улыбнуться. По крайней мере, в чем-то я первый», — приводит слова Рублева The National.

26-летний россиянин четыре раза выходил в четвертьфинал US Open, два раза на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также один раз на Уимблдоне.