Рублев отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к международным соревнованиям

Российский теннисист Андрей Рублев после победы в первом круге на Astana Open над сербом Ласло Джере (6:4, 6:3) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о заявлении главы МОК Томаса Баха. Он предложил допустить российских спортсменов до соревнований, если они «дистанцируются» от СВО.

— В России активно обсуждается заявление Томаса Баха. Перед Уимблдоном было нечто похожее. Что думаешь теперь, спустя четыре месяца?

— Перед Уимблдоном нам даже таких условий не дали. Нам по-хорошему сказали — вы в пролете, неважно, что вы хотите сделать и как хотите помочь, не нужна нам ваша помощь. Вы в пролете, потому что так выгодно. Что касается заявления — мне кажется, тогда хотя бы есть выбор. Дальше каждый спортсмен сам примет решение. В зависимости от того, какая ситуация, какие возможности, что лучше для его карьеры и жизни. От этого он сделает свой выборы По мне, лучше какой-то выбор, чем ничего.