Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:03

Рублев отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к международным соревнованиям

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев после победы в первом круге на Astana Open над сербом Ласло Джере (6:4, 6:3) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о заявлении главы МОК Томаса Баха. Он предложил допустить российских спортсменов до соревнований, если они «дистанцируются» от СВО.

— В России активно обсуждается заявление Томаса Баха. Перед Уимблдоном было нечто похожее. Что думаешь теперь, спустя четыре месяца?

— Перед Уимблдоном нам даже таких условий не дали. Нам по-хорошему сказали — вы в пролете, неважно, что вы хотите сделать и как хотите помочь, не нужна нам ваша помощь. Вы в пролете, потому что так выгодно. Что касается заявления — мне кажется, тогда хотя бы есть выбор. Дальше каждый спортсмен сам примет решение. В зависимости от того, какая ситуация, какие возможности, что лучше для его карьеры и жизни. От этого он сделает свой выборы По мне, лучше какой-то выбор, чем ничего.

Андрей Рублев
Томас Бах
27
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джокович признался, кто будет плакать, когда он завершит карьеру теннисиста

Рублев прокомментировал шум болельщиков на Astana Open