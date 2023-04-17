Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:02

Рублев ответил, испытывает ли давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, испытывает ли давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере.

«Давление всегда есть. Поеду сейчас на турнир Баня-Лука — и там будет давление. Но хотя бы с хорошем чувством, что наконец-то этот барьер уже пробит. Поеду с ощущением уверенности, потому что еще до Монте-Карло этого года чувствовал, что наконец-то та теннисная работа вне турниров, которую я делаю, как раз таки идет в правильном направлении. Чувствую, что прибавляю. Этот титул, скорее, подтверждение этому. Поэтому еще больше уверенности в том, как я тренируюсь и что делаю, — это то направление, в котором нужно двигаться», — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

В воскресенье, 16 апреля, Рублев со счетом 5:7, 6:2, 7:5 одержал победу над Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5071161-rublyov-rasskazal-ispytyvaet-li-on-davlenie-posle-pobedy-na-pervom-masterse-v-karere.html
Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харри обыграл Трунхельити и сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Барселоне