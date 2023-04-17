Рублев ответил, испытывает ли давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, испытывает ли давление после победы на первом «Мастерсе» в карьере.

«Давление всегда есть. Поеду сейчас на турнир Баня-Лука — и там будет давление. Но хотя бы с хорошем чувством, что наконец-то этот барьер уже пробит. Поеду с ощущением уверенности, потому что еще до Монте-Карло этого года чувствовал, что наконец-то та теннисная работа вне турниров, которую я делаю, как раз таки идет в правильном направлении. Чувствую, что прибавляю. Этот титул, скорее, подтверждение этому. Поэтому еще больше уверенности в том, как я тренируюсь и что делаю, — это то направление, в котором нужно двигаться», — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

В воскресенье, 16 апреля, Рублев со счетом 5:7, 6:2, 7:5 одержал победу над Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000.