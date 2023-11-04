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Сегодня, 03:07

Рублев переиграл Де Минаура в четвертьфинале турнира в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале турнира в Париже. В трех сетах он переиграл австралийца Алекса Де Минаура — 4:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. 26-летний россиянин подал 4 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 24-летнего австралийца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Рублев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — 4:6, 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/paris/2023/
Теннис
Андрей Рублев
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