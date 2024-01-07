Рублев победил Руусувуори в финале турнира в Гонконге и выиграл первый титул в 2024 году

Сегодня, 13:01
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гонконге.
В финале 26-летний россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Рублев сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Рублев завоевал свой 15-й титул ATP в карьере и первый в 2024 году.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:4