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Сегодня, 13:01

Рублев победил Руусувуори в финале турнира в Гонконге и выиграл первый титул в 2024 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гонконге.

В финале 26-летний россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Рублев сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Рублев завоевал свой 15-й титул ATP в карьере и первый в 2024 году.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
12
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