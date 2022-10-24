Рублев победил Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене

24 октября, 23:20
Россиянин Андрей Рублев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене.
В матче первого круга он победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 33 минуты.
Следующий соперник россиянина определится в паре Григор Димитров (Болгария) — Тиагу Монтейру (Бразилия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:1