Рублев победил Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене

Россиянин Андрей Рублев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене.

В матче первого круга он победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 33 минуты.

Следующий соперник россиянина определится в паре Григор Димитров (Болгария) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:1