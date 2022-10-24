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24 октября, 23:20

Рублев победил Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене.

В матче первого круга он победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 33 минуты.

Следующий соперник россиянина определится в паре Григор Димитров (Болгария) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:1

Андрей Рублев
5
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Рублев засунул ракетку себе в рот во время матча против Шварцмана