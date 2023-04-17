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Сегодня, 08:32

Рублев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 5-е место в чемпионской гонке АТР после победы в турнире в Монте-Карло.

В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Лидером списка остается россиянин Даниил Медведев. На второй строчке сербский теннисист Новак Джокович. На третье место поднялся Янник Синнер.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 8-ю позицию. Также на 24 строчки поднялся Александр Шевченко, теперь он занимает 62-е место.

Обновленный рейтинг Чемпионской гонки ATP:

1. Даниил Медведев (Россия) — 3210
2. Новак Джокович (Сербия) — 2520
3 (+1). Янник Синнер (Италия) — 2095
4 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 1910
5 (+7). Андрей Рублев (Россия) — 1885
6 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 1750
7 (-1). Тэйлор Фритц (США) — 1635
8 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 1305
9 (-2). Томми Пол (США) — 1265
10 (-2). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1265
...62 (+24). Александр Шевченко (Россия) — 310
...88 (-7). Павел Котов (Россия) — 239

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Павел Котов
Стефанос Циципас
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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