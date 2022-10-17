Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Медведев остался на четвертом

Сегодня, 04:53
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ATP.
24-летний россиянин, который ранее стал победителем турнира в Хихоне, занимает восьмое место в рейтинге, опередив американца Тейлора Фритца.
Даниил Медведев остался на четвертой строчке, Карен Хачанов поднялся с 19-й на 18-ю строчку, Аслан Карацев опустился на 45-е место, Роман Сафиуллин — на 92-м месте, Павел Котов — на 96-м.
В топ-5 рейтинга не произошло изменений: первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас.
Обновленный рейтинг АТР:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 600;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 155;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4 930;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4 860;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3 685;
9 (8). Тейлор Фритц (США) — 3 195;
10 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 155...
18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1 990...
45 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1 015...
92 (93). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...
96 (100). Павел Котов (Россия) — 564.