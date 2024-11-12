Рублев: «Я стараюсь достичь уровня Алькараса и Синнера»

Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев назвал аспекты игры, которые ему нужно улучшить, чтобы выйти на уровень Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Что нужно сделать, чтобы достичь уровня Алькараса и Синнера, которые более агрессивны? Я стараюсь, я улучшаюсь. Я могу иметь отличный менталитет и демонстрировать хороший теннис. Затем есть такие детали, как подача, некоторые подходы, игра у сетки. Мы делаем это, просто это займет немного времени», — цитирует Рублева Punto de Break.

11 ноября 27-летний россиянин уступил представителю Германии Александру Звереву в матче группового этапа Итогового турнира АТР со счетом 4:6, 4:6.