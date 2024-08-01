Рублев пробился в третий круг турнира в Вашингтоне

Сегодня, 09:47
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Люку ван Аша во втором круге турнира в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
Рублев сделал 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету француза 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем раунде Рублев сыграет с другим французом Артуром Риндеркнехом.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Люка ван Аш (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4