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ATP

Сегодня, 13:41

Рублев проиграл 110-й ракетке мира Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором круге турнира ATP 250 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.

Шестая ракетка мира Рублев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету 110-й ракетки мира Коккинакиса — 17 эйсов, одна двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале австралийский теннисист сыграет с Миомиром Кецмановичем (Сербия, 6).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:4, 3:6, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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