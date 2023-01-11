Рублев проиграл 110-й ракетке мира Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде

Сегодня, 13:41
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором круге турнира ATP 250 в Аделаиде.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.
Шестая ракетка мира Рублев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету 110-й ракетки мира Коккинакиса — 17 эйсов, одна двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале австралийский теннисист сыграет с Миомиром Кецмановичем (Сербия, 6).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:4, 3:6, 6:3