Рублев проиграл Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира ATP в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — 3:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Рублев сделал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Лайовича 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Счет в личных встречах стал 3:0 в пользу сербского теннисиста. Для 32-летнего Лайовича этот титул стал вторым в карьере.

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Душан Лайович (Сербия) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:3, 4:6, 6:4