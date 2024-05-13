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Сегодня, 16:07

Рублев проиграл Мюллеру в третьем круге турнира в Риме

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в 1/8 финала турнира в Риме (Италия).

В третьем круге спортсмен потерпел поражение от француза Александра Мюллера — 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 47 минут.

Рублев выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Мюллера 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Мюллер сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, WC).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Мюллер (Франция, Q) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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