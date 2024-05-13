Рублев проиграл Мюллеру в третьем круге турнира в Риме

Сегодня, 16:07
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в 1/8 финала турнира в Риме (Италия).
В третьем круге спортсмен потерпел поражение от француза Александра Мюллера — 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 47 минут.
Рублев выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Мюллера 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем круге Мюллер сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, WC).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Мюллер (Франция, Q) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 3:6, 6:3, 6:2