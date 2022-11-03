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Сегодня, 18:25

Рублев проиграл Руне в третьем круге турнира в Париже

Анна Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл датчанину Хольгеру Руне в третьем круге «Мастерса» в Париже.

Матч завершилась со счетом 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

9-я ракетка мира Рублев 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести. На счету 19-й ракетки мира Руне — 7 эйсов, 4 двойные и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В четвертьфинале турнира в Париже 19-летний теннисист сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
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