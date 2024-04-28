Рублев: «Чувствую себя отлично. Рад, что с смог выиграть два матча подряд»

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на свою победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

«Алехандро очень хорошо подавал. Он проводил отличные розыгрыши. У меня было не так много шансов. При счете 0:5 мне было морально тяжело. Первые пару очков я играл так, словно мне все равно. Но каким-то образом мне удалось их выигра.

Чувствую себя отлично. Рад, что с смог выиграть два матча подряд (улыбается). Этого уже давно не происходило. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублев после матча.

В 1/8 финала «мастерса» теннисист сыграет против Таллона Грикспура из Нидерландов.